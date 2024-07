Insalata in busta, troppi pesticidi: Bonduelle e Carrefour bio i peggiori

Pesticidi, trovate tracce in diversi marchi di insalata in busta nei supermercati. Bonduelle e Carrefour Bio tra le peggiori

L'insalata in busta non sarebbe così salutare come si pensa nonostante l'etichetta di biologico. La rivista francese 60 Millions de Consommateurs ha analizzato i prodotti più comuni venduti nei supermercati e ha scoperto la presenza di pesticidi e altre sostanze inquinanti. Nello specifico sono state prese in esame 26 varietà di instalata in busta, tra cui valeriana, iceberg e lattuga. Gli esperti hanno anche cercato prove di tracce di soluzioni a base di cloro, comunemente utilizzate per il lavaggio delle foglie di insalata in fase di produzione. Lo studio è stato rilanciato dal sito online La tua dieta personalizzata.

Dai test alla fine è emerso che dei 26 prodotti analizzati solo cinque sono privi da contaminazione da pesticidi. Per i restanti è stato riscontrato un valore medio di 3,8 residui di fitofarmaci per ogni insalata contaminata e di 28 varietà differenti. Alcuni di questi sono potenzialmente cancerogeni e rientrano nella categoria CMR secondo la classificazione dell'Unione Europea. Va comunque sottolineato che i livelli rilevati rispettano le normative sulla salute e tenicamente non comportano rischi per la salute.

Per quanto riguarda il cloro, questa sostanza viene utilizzata per eliminare batteri potenzialmente dannosi come salmonella e listeria. Solitamente viene poi eliminata durante il processo di risciaquo. In effetti le analisi confermano che la procedura funziona, in quanto nessuno dei campioni analizzati supera il limite di contaminazione da cloro fissato a 0,7 mg/kg.

Di seguito la classifica delle insalate in busta in termini di qualità:

Lattuga e Iceberg

Bonduelle BIO Iceberg (17.6/20 punti)

Florette Cuore di lattuga (17.3/20 punti)

Saladinettes (LIDL) Cuore di lattuga (12.9/20 punti)

Florette Cuore di lattuga senza residui di pesticidi (12.9/20 punti)

Auchan Lattuga Iceberg (12.5/20 punti)

U Cuore di lattuga (10/20 punti)

Les Crudettes Lattuga (9.9/20 punti)

Notre jardin Cuore di lattuga (9.7/20 punti)

Monoprix Lattuga Iceberg (9.5/20 punti)

Bonduelle Cuore di lattuga 100% (6.6/20 punti)

Carrefour “Le Marché” Cuore di lattuga (5/20 punti)

Top Budget (Intermarché)

Lattuga (5/20 punti)

Savaeurs du jardinier (ALDI)

Cuore di lattuga (5/20 punti).

Insalata Valeriana