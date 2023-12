"Italia, Amore, Cucina" - Il ricettario di Cookist svela segreti e trucchi

“Basta panna nella carbonara”. È arrivato il nuovo ricettario di Cookist per rendere orgogliose tutte le nonne d’Italia, da oggi disponibile qui.

La consistenza unica del ragù di una volta, i tortellini chiusi alla perfezione, la croccantezza delle panature: il tempo passa, ma la tradizione resta. Soprattutto per le più famose e invitanti ricette italiane. Attenzione però, anche ai più grandi cultori della cucina made in Italy possono venire dei dubbi: posso fare il pan di Spagna anche se non ho il lievito? E fare gli gnocchi senza uova?

Niente paura, da oggi a questi e altri interrogativi risponde il nuovo ricettario di Cookist Italia Amore Cucina, un’edizione completamente diversa rispetto alle precedenti, la cui missione è sfatare falsi miti, svelare segreti e trucchi per far fare ai lettori bella figura con amici e parenti. Il filo conduttore di questo volume facile, creativo e divertente è il classico pranzo della domenica, partendo dai fritti e passando per lievitati, primi, secondi e contorni, fino ad arrivare ai dolci. La guida definitiva alle preparazioni della tradizione che renderà i cuochi, più o meno esperti, eroi dei fornelli. Senza scivoloni.

Tutto il concept del libro ruota intorno alle domande frequenti che ci si pone in cucina e a cui non è sempre facile dare una risposta: grazie allo stile inconfondibile di Cookist, si potranno interpretare nel modo giusto tutte le ricette della nonna, con leggerezza e divertendosi.

“Vai a farti friggere”, “Farina del tuo sacco”, “Contorni chi può” sono tre dei sei capitoli che sarà possibile leggere in questo coloratissimo e appetitoso volume, più di 100 pagine di bontà per il regalo perfetto da scartare a Natale.

Il ricettario di Cookist Italia Amore Cucina è una dedica a coloro che amano la buona tavola, senza distinzioni. La social community di Cookist, infatti, conta 50 milioni di appassionati di cucina non solo in Italia, ma in tutto il mondo, con contenuti distribuiti anche in lingua inglese. Basta ananas sulla pizza, basta linguine cotte al forno e basta dispute tra italiani fedelissimi della tradizione e stranieri fan del Belpaese. Il terzo ricettario di Cookist non lascia spazio a dubbi e mette tutti d’accordo. Con gusto!