Kissabel, i social impazziscono per la mela dalla polpa rossa

Kissabel, la mela con buccia e polpa rossa è diventata virale su Instagram e Tik Tok

Le mele Kissabel stanno letteralmente spopolando su social come Instagram e Tik Tok. La particolarità di questo frutto sta nel fatto che non solo la buccia ma anche la polpa è rossa. Le sue varietà più diffuse sono anche la RedLove e RedMoon. Basta digitare #kissabel sulle principali piattaforme social per veder comparire centinaia di migliaia di video dedicati alla mela rossa.

Come scrive Cookist, ci sono diverse tipologie di mele nate da RedLove come Calypso, Circe, Era e Odysso. Al di là della particolarità della polpa rossa, questo frutto contiene un elevata quantità di antissioddisanti, pari al 30-40% in più rispetto alla mela standard.

La Kissabel nasce dalle ricerche di Markus Kolbelt, un coltivatore svizzero che stava cercando una soluzione per mele resistenti alla ticchiolatura. Nel 2012, dopo 20 anni di selezione varietale, si è arrivati alla mela dalla polpa rossa.