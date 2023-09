Kiwi, è il settimo frutto più popolare al mondo

Il kiwi è diventato il settimo frutto più popolare nei mercati principali di Zespri. Amatissimo in Asia, salgono le vendite anche in Europa (Italia compresa)

La popolarità del kiwi è in rapida ascesa. Come riporta AsiaFruita, l'azienda Kantar ha monitorato le vendite dal 2018 al 2023 di questo frutto nei 15 mercati principali di Zespri, marchio neozelandese nella commercializzazione di questo prodotto. Il kiwi infatti è passato dalla nona alla settima posizione nella classifica dei frutti più amati.

Il kiwi è apprezzato in tutta l'Asia e in particolare in Cina, dove si è piazzato primo nel 2021 e 2021 e in quinta posizione nel 2018. Questo frutto è il terzo più amato in Giappone negli ultimi 3 anni, in crescita rispetto al 2018, ed è diventato più popolare anche in Belgio, Spagna, Germania, Italia e Paesi Bassi. I risultati sono positivi anche in mercati in crescita come Vietnam e USA.

"È davvero gratificante vedere l'aumento di popolarità del kiwi fra i consumatori nei nostri mercati principali, grazie ai nostri investimenti nel marchio per creare domanda e valore per i coltivatori. - ha dichiarato Jiunn Shih, chief marketing, innovation and sustainability officer di Zespri - Dopo la pandemia da Covid-19, si è registrata una ripresa nel consumo di frutta e si prevede che tale trend continui nei prossimi cinque anni".