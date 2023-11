La rivincita della mortadella negli Usa: americani pazzi per la pizza romana

La mortadella è tornata sulle tavole degli americani grazie ai social e alla moda del butter board

La mortadella è tornata di gran moda negli Stati Uniti. La riscoperta di questo salume arriva grazie ai millenial, grandi amanti dell'aperitvo con tagliere, e ad alcuni personaggi come Evan Funke del ristorante Mother Wolf a Los Angeles, che prima di mettersi in proprio ha trascorso del tempo a Bologna. Lo scrive Gamberorosso.it. "Il mosaico della mortadella è meraviglioso"; ha commentato parlando della sua versione di "pizza e mortazza", piatto tipo del Lazio.

Negli anni l'interesse degli americani per la mortadella è andato scemendo in quanto fino alla fine del secolo scorso era disponibile solo in qualità scadente e venduta in scatola. Dal 1967 al 2000 poi le importazioni sono state vietate per proteggere gli USA dall'influenza suina. Ora che il salume di qualità è tornato sugli scaffali è diventato uno dei protagonisti del butter board, ovvero un tagliere spalmato di burro e arricchita con tanti ingredienti a piacere da accompagnare al pane.

Il successo della mortadella è stato clamoroso. Secondo Assica, associazione dell'industria della carne e dei salumi, le esportazioni verso gli USA sono state di 1.200 tonnellate nel 2022 contro le 786 t del 2019. Forse non è un caso che il panino con la mortadella più grande del mondo, lungo 45 metri e farcito con 1.200 fette del salume, è stato realizzato proprio a Lebanon, in Pennsylvania.