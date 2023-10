Latte parzialmente scremato, da Conad a Granarolo: le top marche. Classifica

Latte parzialmente scremato, ecco le marche migliori e peggiori. La classifica

Ci sono tanti fattori che influiscono sulla qualità di uno degli alimenti più diffusi nelle nostre case, il latte parzialmente scremato, preferito dagli italiani. Altroconsumo li ha messi tutti sotto la lente d’ingrandimento, con un test approfondito su 15 campioni di latte parzialmente scremato a lunga conservazione, comprati ad aprile 2023 e analizzati a maggio 2023.

I parametri tenuti in considerazione da Altroconsumo sono stati: analisi di laboratorio per controllare il contenuto di grassi, proteine e residuo secco magro, che indicano la composizione nutrizionale; punto di congelamento e l’acidità, che dipendono dal trattamento termico usato e dalla freschezza del prodotto; valutazione delle etichette per verificare che ci fossero tutte le informazioni obbligatorie per legge, soprattutto l’origine della materia prima, e anche quelle facoltative, come la data di confezionamento; imballaggio per testare la sostenibilità delle confezioni di latte parzialmente scremato, ossia quanto fossero riciclabili o biodegradabili, in due parole eco friendly.

Latte parzialmente scremato: i migliori e peggiori di Altroconsumo

1 – Il migliore del test (e miglior acquisto, cioè miglior rapporto tra qualità e prezzo) è risultato il latte Conad Buono dal Gusto Leggero, che ha ottenuto 73 punti, prezzo medio 1,04 €.

2 – Latteria (Lidl) con 72 punti (miglior acquisto anche questo), prezzo medio 1,09 €.

3 – A seguire, sempre di qualità giudicata ottima, c’è Mila Latte di Montagna Parzialmente Scremato UHT, prezzo medio 1,77 €

4 – Malga Paradiso (MD) UHT, prezzo medio 1,09 €.

5 – Selex UHT, prezzo 1,16 €.

6 – Carrefour Latte Parzialmente Scremato Microfiltrato UHT, prezzo medio 1,19 €.

Di qualità buona invece sono i seguenti prodotti:

7 – Granarolo Bio Latte Biologico UHT, prezzo medio 1,97 €

8 – Sterilgarda Microfiltrato UHT, prezzo 1,56 €.

9 – Granarolo Latte Parzialmente Scremato UHT, prezzo medio 1,64 €

10 – Granarolo Piacere Leggero UHT, prezzo medio 1,74 €.

11 – Pascoli Italiani (Eurospin) UHT, prezzo medio: 1,09 €

12 – Coop Latte Parzialmente Scremato UHT, prezzo medio 1,20 €.

13 – Arborea UHT, prezzo medio 1,37 €

14 – Parmalat Bontà e Linea Brik UHT, prezzo medio 1,59 €

15 – Parmalat Bontà e Linea Latte Parzialmente Scremato Bottiglia UHT, prezzo medio 1,83 €.