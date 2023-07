Le migliori mozzarelle italiane in vendita nei supermercati: classifica

Le migliori mozzarelle italiane in vendita nei supermercati selezionate dal Gambero Rosso

È la protagonista indiscussa dei pranzi e delle cene estive ma anche dei panini da portare al mare o in montagna, degli spuntini da consumarsi rapidamente: la mozzarella italiana vive da anni una stagione d’oro che l’ha resa celebre anche all’estero e la sua popolarità non accenna a diminuire. Logico che la rivista del Gambero Rosso le abbia dedicato ben due classifiche (in blind test): prima quella che sancisce i migliori prodotti artigianali della Penisola e adesso quella che fa capolino nella gdo e analizza le migliori mozzarelle industriali.

Sul primo gradino del podio si posiziona Sabelli, che dal 1921 è una delle più dinamiche realtà casearie italiane e, oggi, “terzo polo” italiano delle mozzarelle. Vince con il fiordilatte a marchio del fondatore, “Mastro Archimede” Sabelli, prodotta nello stabilimento di Ascoli Piceno, nelle Marche.

Nonno Nanni con la sua Mozzarella prodotta da Latteria Montello si aggiudica il secondo posto per il rapporto qualità/prezzo. Storica realtà casearia veneta a conduzione familiare, nata nel 1947, è oggi azienda all’avanguardia alla terza generazione, leader nel mercato degli stracchini.

Terzo posto per la mozzarella di Manzi Giovanni. Dal 1959 a Itri (Latina), è diventata, da bottega di rivendita latticini, realtà imprenditoriale di selezione e distribuzione di formaggi e altri generi alimentari (a proprio marchio e non).