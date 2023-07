La top ten delle migliori mozzarelle d'Italia: ecco le due regioni vincenti

Le migliori mozzarelle d'Italia? In Campania e Puglia. La classifica del Gambero Rosso

La mozzarella di latte vaccino è la regina della tavola estiva, onnipresente nelle insalate, sulla pizza, nei panini, nelle piadine e in tutto il finger food, meglio ancora se fritto. Come tutte le paste filate fresche è tra le specialità alimentari italiane più amate, prodotte, vendute ed esportate. Ma qual è la migliore del Paese? Lo svela una classifica del Gambero Rosso, che è il frutto di diversi blind test da parte di un panel di esperti che hanno assaggiato i prodotti alla cieca. Secondo l'autorevole rivista enogastronomica occorre, però, prima fare un'importante precisazione a livello geografico, in quanto la mozzarella vaccina a livello artigianale è prodotta soprattutto in Italia centrale e meridionale, dove ha origine la tradizione.

Ecco le zone più vocate: Puglia, Campania (specie i monti Lattari), Molise, seguite da Basilicata, Lazio meridionale e Marche. Inoltre, in Italia esistono due certificazioni: la mozzarella STG (Specialità tradizionale garantita) e dal 2020 la mozzarella di Gioia del Colle Dop, che da disciplinare è fatta in Puglia e Basilicata, nelle province di Bari, Taranto e Matera. A tenere banco nel panel test sono soprattutto i prodotti pugliesi e campani (questi ultimi si sono posizionati sui primi due gradini).

La graduatoria si apre con la Mozzarella Fior di Latte dei Fratelli Nuzzi di Andria, in provincia di Barletta, inserita al decimo posto: un prodotto realizzato con latte crudo, sale, caglio ed E330. Posizione numero nove per la Mozzarella di Gioia del Colle Dop dell’Azienda Casearia Capurso di Gioia del Colle, comune situato in provincia di Bari: la stessa azienda occupa anche l’ottavo posto con la Fior di Latte Gioiella.

Si resta in Puglia, una delle regioni con il mare più pulito d’Italia, per la settima posizione della classifica della rivista, occupata da Perina, mozzarella prodotta nel Caseificio Andriese Bontà Genuina. Un altro prodotto pugliese si trova al sesto posto: è la Fiordilatte di Posta La Via – Fattoria dell’Opera di Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia.