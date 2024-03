Lidl richiama succo di frutta per presenza di patulina

La catena di discount Lidl ha segnalato il richiamo da parte del suo fornitore di un lotto di frullato multifrutti ‘Red Genius’ a marchio Solevita.

Lo riporta Il Fatto Alimentare secondo cui "il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza nel succo di aronia, una delle materie prime utilizzate, di patulina oltre i limiti di legge. La patulina è una micotossina. Il prodotto interessato è venduto in bottigliette da 250 ml, con la data di scadenza 12/03/2024".

"A scopo precauzionale, Lidl, che ha già ritirato il prodotto dalla vendita, invita a non consumare il frullato con la data di scadenza sopra indicata - scrive Il Fatto Alimentare - Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso delle confezioni interessate possono restituirle al punto vendita della catena, anche senza scontrino. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Lidl al numero verde 800 480048"