Londra, la libreria dove provare in cucina i piatti dei ricettari: ecco dov'è

A Londra c'è una libreria che ogni giorno prepara piatti diversi presi dai ricettari in vendita

Nel quartiere di Londra di Notting Hill da oltre quarant'anni una libreria specializzata in ricettari è una vera e propria istituzione. Al suo interno nasconde anche una cucina dove dilettarsi a preparare i piatti descritti nei volumi. Come sottolinea il Gamberosso.it. non si tratta di un ristorante, in quanto non si può ordinare e non si accettano prenotazioni, ma a seconda dell'ispirazione degli chef improvvisati si possono provare gusti diversi. La libreria si chiama Books for Cooks e dispone però di vasto assortimento di dolci con tortine come la Victoria sponge, simbolo della pasticceria del Regno Unito, e altre.

Books for Cooks è stata aperta nel 1983 da Heidi Lascelles ed è poi passata nella mani di Eric Treuille, prima cliente della libreria in cui poi ha incontrato la moglie Rosie. Il suo team dal martedì al sabato sceglie un libro diverso ogni giorno tra quelli del momento e ne ricrea le ricette più curiose. La cucina è decisamente variegata. Si passa da quella francese a quella indiana, fino alla Cina e all'Italia. Il martedì è la giornata vegetariana mentre il venerdì si mangia pesce. Ovviamente le migliori ricette finiscono un libnro autopubblicato dalla stessa libreria. Il costo per due portate è di 5 sterline.