McDonald's al posto del banchetto nuziale: la scelta irriverente di due sposi

McDonald's al posto del banchetto nuziale: la scelta irriverente di due giovani sposi

Volevano sorprendere gli invitati con un banchetto nuziale che non fosse tradizionale, e infatti ci sono riusciti. Izzy e Justin, una giovane coppia di Toronto (Canada), si sono sposati lo scorso 15 ottobre con un matrimonio che ora sta facendo il giro del web: al posto del catering, hanno optato per hamburger e patatine del McDonald's, ordinati il giorno prima tramite il delivery UberEats.

Così, con un totale di 500 dollari - per 100 cheeseburger (doppi, è pur sempre un pranzo nuziale…), 100 nuggets di pollo e 150 patatine fritte - i due sposi hanno intavolato un banchetto in men che non si dica e, soprattutto, in maniera economica. A raccontare la vicenda è la stata Izzy sui suoi canali social: "I nostri ospiti hanno adorato l’idea. Abbiamo lasciato anche che portassero a casa i sacchetti con il cibo, ne sono stati entusiasti". Una scelta decisamente fuori dalle righe che però ha rispecchiato le idee degli sposi: "Ci è sembrato naturale - spiega la sposa - Non abbiamo rispettato molte tradizioni. Per esempio, non abbiamo nemmeno fatto una torta nuziale, non ci piacciono i dolci. Abbiamo preferito un tagliere di formaggi".