Netflix, serie sulla cucina delle nonne italiane. Si parte con stocafisso e...

Netflix, serie sulla cucina delle nonne italiane. Si parte con lo stocafisso

"Memories around the table": Netflix lancia una serie in cui racconterà ricordi delle tradizioni culinarie e culturali che stanno scomparendo nel tempo. Saverio Posarelli, fiorentino trapiantato in America, guida una squadra di sette persone che per tre settimane girerà l’Italia a caccia di racconti sulla cucina locale.

Le riprese sono partite nelle Marche poi tappe a Roma e a Firenze. Il protagonista della nuova serie by Netflix si è trasferito diversi anni fa negli Stati Uniti, dove vive con moglie e figli (3), dopo diverse esperienze in Italia e nel mondo (protagonista ad esempio nell’avventura del Cibrèo di Firenze a Tokyo). Ora vuole raccontare la cultura gastronomica italiana e al tempo stesso mostrare la bellezza dei luoghi in cui è girato.

E come detto, si parte dalle Marche, per la precisione Ancona. I protagonisti? Stoccafisso e la pasta fatta in casa. Tante le location designate. Ad esempio la casa di una signora esperta di stoccafisso alla varanese e la piazzetta del borgo di Varano, dove alcune signore hanno preparato la pasta fatta in casa con farina, uova e mattarello. Poi si passa a Grotte del Passetto – che recentemente ha ospitato le riprese del nuovo film di Raoul Bova – zona perfetta per le scene in cui la pasta veniva preparata al mare.