Noci del Brasile, allarme aflatossine: richiamata la frutta secca

Ritirati dal mercato alcuni lotti di mix di frutta secca e noci del Brasile a marchio Forlivese per il superamento dei limiti aflatossina B1 e totale

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di alcuni lotti di mix di frutta secca e noci del Brasile del marchio Forlivese. Il provvedimento è stato predisposto per il superamento dei limiti di aflatossina B1 e totale nelle noci del Brasile utilizzate. I prodotti oggetti del richiamo, come riporta ilfattoalimentare.it, sono:

Beauty mix , in secchi da 1 kg, con il numero di lotto 080324 e il termine minimo di conservazione (TMC) 11/2024 , e con il numero di lotto 150224 e il TMC 10/2024

, in secchi da 1 kg, con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione , e con il numero di lotto e il Beauty mix , in confezioni sottovuoto da 5 kg, con il numero di lotto 100424 e il TMC 04/2025

, in confezioni sottovuoto da 5 kg, con il numero di lotto e il Noci del Brasile crude sgusciate, in secchi da 1 kg, con il numero di lotto 260224026 e il TMC 23/10/2024, e con il numero di lotto 120324027 e il TMC 07/11/2024

Il mix di frutta secca è stato prodotto da Torrefazione La Forlivese Srl nello stabilmento di via Ossi 93, a Forlì, in provincia di Forlì-Cesena. Se avete i prodotti richiami in dispensa si consiglia di non consumarli ma di riconsegnarli al punto vendita per ottenere il rimborso.