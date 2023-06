Panna sul gelato gratis o no? La diatriba infiamma sui social grazie a Netflix

Zerocalcare accende la polemica: panna sul gelato gratis oppure no? Milano contro Roma

La panna sul gelato si paga oppure no? La serie animata "Questo mondo non mi renderà cattivo" del fumettista romano Zerocalcare in streaming su Netflix ha acceso la diatriba estiva, presente sui social a livello nazionale, ma soprattutto nelle due grandi città italiane: Milano e Roma. Secondo l’opinione pubblica comune, infatti, nel capoluogo lombardo l'aggiunta di panna montata sul più classico dei coni artigianali si paga, al contrario della capitale, dove invece il gelato viene decorato senza ulteriori costi.

Leggi anche: Netflix allarga i suoi orizzonti e lancia una birra analcolica