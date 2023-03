Pasqua 2023, colombe artigianali trendy con dedica alle ceramiche di Santo Stefano di Camastra

Pasqua 2023, colombe artigianali trendy, le 5 creazioni by Vincente Delicacies

Per la Pasqua 2023, la pasticceria brontese Vincente Delicacies propone ben cinque nuove colombe artigianali che hanno come protagonisti indiscussi ingredienti del territorio selezionati con attenzione e professionalità.

Le colombe si presentano, oltre che con il tradizionale incarto a mano, anche in un’edizione dal packaging totalmente innovativo, che si ispira alle tradizionali ceramiche di Santo Stefano di Camastra, la piccola cittadina sulla costa settentrionale della Sicilia conosciuta da tutti come “La città della ceramica” per la sua famosa e storica produzione di mattoni e oggetti d’arredo dai motivi tipicamente floreali e dalle colorazioni sgargianti sui toni del blu come quelle che caratterizzano l’involucro delle colombe Vincente Delicacies.

Colombe artigianali Pasqua 2023: fragola candita, cioccolato fondente e...

La prima è una colomba artigianale con fragola candita, ricoperta da cioccolato fondente al 70% e pistacchi interi a ricoprire. (prezzo 26,50 per 750 g. Disponibile con incarto Linea Camastra)

Colombe artigianali Pasqua 2023: ciliegie candite e e cioccolato di Modica IGP

Per la seconda colomba Vincente Delicacies, ciliegie candite e cioccolato di Modica IGP in un impasto morbidissimo poi ricoperto dallo stesso cioccolato e dalle sue scaglie. (prezzo 26,50 per 750 g. Disponibile con incarto Linea Camastra)

Colombe artigianali Pasqua 2023: cioccolato extra fondente

Una densa superficie di cioccolato extra fondente al 70% ricopre la soffice pasta della terza colomba, arricchita ancora con pezzetti di cioccolato extra fondente e incartata a mano in una vellutata carta marrone. (prezzo 26,50 per 750. Disponibile con incarto Linea Camastra)





Colombe artigianali Pasqua 2023 ai profumi di Sicilia

I profumi di Sicilia si sprigionano nel quarto dolce di Vincente dove canditi d’arancia rossa di Sicilia e granelli di zucchero sono incastonati in un’avvolgente superficie di cioccolato fondente al 70%. (prezzo 26,50 per 750 g. Disponibile con incarto Linea Camastra)

Colombe artigianali Pasqua 2023 ai tre cioccolati

Per gli amanti del cioccolato, poi, viene presentata la colomba ai tre cioccolati che unisce gocce di cioccolato extra fondente al 70%, cioccolato al latte al 36% e cioccolato bianco, ricoperta di finissimo cioccolato bianco e sfere ai tre cioccolati. (prezzo 26,50 per 750 g)

Vincente Delicacies, l’azienda

Un grande laboratorio di pasticceria che conta 40 persone impiegate a tempo pieno, per una storia che inizia 20 anni fa con una storica attività brontese. Da circa 4 anni, Vincente Delicacies ha visto un forte rinnovamento della propria azienda, pur mantenendo al centro della propria filosofia ed attività le ricette storiche dalla forte impronta siciliana.Tutti i dolci vengono infatti prodotti grazie a un lievito madre il cui ceppo è quellodella pasticceria storica, che risale al 1972.

I dati economici

Il fatturato globale è di oltre 55 milioni di euro. I prodotti di Vincente Delicacies sono venduti unicamente al dettaglio specializzato, come boutique, gastronomie e piccoli punti vendita. Vincente Delicacies è presente in 40 Paesi in tutto il mondo, tra cui spiccano la Nuova Zelanda, l’Australia e il Giappone.