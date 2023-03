Pasqua 2023, colombe artigianali trendy? Con Caramello salato e sale di Mozia

Pasqua 2023, colombe artigianali e uova di Pasqua made in Sicilia

Per la Pasqua 2023 Bonfissuto, la celebre desserteria siciliana, presenta 3 nuove colombe artigianali dal gusto inconfondibile: la colomba Limited Edition al caramello salato con sale di Mozia, la colomba tradizionale senza canditi con crema spalmabile di pistacchio siciliano e la Colomba tradizionale con mandorle siciliane a chilometro zero e canditi d'arancia di Sicilia.

Colombe artigianali Pasqua 2023: Caramello salato e sale di Mozia

Colomba con Caramello salato e sale di Mozia. Solo 500 pezzi per la colomba Limited Edition di Bonfissuto a lievitazione naturale contenente gocce di caramello salato e granelli di sale di Mozia.A ricoprire, una glassa di cioccolato al latte al caramello.Prezzo 33 euro per 1 kg

Colombe artigianali Pasqua 2023: crema spalmabile di pistacchio siciliano

Colomba tradizionale e senza canditi con crema spalmabile di pistacchio siciliano. La colomba tradizionale racchiude tutta la semplicità di ingredienti di qualità eccellente. Ad accompagnare questo lievitato una crema spalmabile al pistacchio, realizzata con con una base di cioccolato bianco di alta qualità e un mix dei migliori pistacchi siciliani.Prezzo 33 euro per 1 kg

Colombe artigianali Pasqua 2023: mandorle siciliane a chilometro zero e canditi d'arancia di Sicilia

Colomba tradizionale con mandorle siciliane a chilometro zero e canditi d'arancia di Sicilia. Realizzata con farina di frumento tipo 0, tuorlo d’uovo di galline allevate a terra, burro e arance candite di Sicilia, questa colomba rappresenta tutto il gusto della tradizionePrezzo 28 euro per 1 Kg

Uova di cioccolata Pasqua 2023 made in Sicilia

Oltre alle colombe, Bonfissuto ha realizzato anche una linea di uova di cioccolata che contengono deliziose sorprese.

Primo tra tutti, l’uovo al cioccolato fondente al 60% con rivestimento di granella di cioccolato di Modica IGP (prezzo 32,90 euro per mezzo chilo)





A seguire, l’uovo al cioccolato bianco e granella di pistacchio di Sicilia (prezzo 33,90 per mezzo chilo)

Cioccolato al latte e granella di Mandorle di Sicilia come protagonisti del terzo uovo Bonfissuto (prezzo 32,90 per mezzo chilo)

Da ultimo, un uovo con cioccolato di latte con granella di nocciole. (prezzo 32,90 euro per mezzo chilo).

Bonfissuto

La pasticceria Bonfissuto nasce in Provincia di Agrigento, per la precisione a Canicattì, da un’idea di Giulio e Vincenzo Bonfissuto. La passione per i dolci e le specialità siciliane è l’ingrediente principale della Pasticceria Bonfissuto ed è il filrouge che ha guidato tutto lo sviluppo del loro percorso gastronomico.Le loro ricette si traducono in un mix di entusiasmo giovanile e rigore tecnico e rappresentano in modo innovativo tutto il patrimonio della pasticceria siciliana e anche di quella italiana in alcuni dolci da forno come “il panettone”.