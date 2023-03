Pasqua 2023, colombe artigianali trendy: ecco quella al vin Recioto. E poi...

Pasqua 2023, colombe artigianali trendy by maestro Daniele Lorenzetti

Per la Pasqua 2023, la pasticceria artigianale di San Giovanni Lupatatoto, guidata dal maestro Daniele Lorenzetti, propone diverse colombe dai sapori originali, realizzate rigorosamente con lievito madre e materie prime di eccellenza, senza l’uso di alcun conservante, emulsionante o colorante, per garantire una maggiore digeribilità del prodotto.

Pasqua 2023, colombe artigianali trendy: al Vin Recioto

Prima tra tutte la colomba al Vin Recioto, realizzata con farina di grano tenero 00, burro, uvetta, recioto della Valpolicella (vino tipico della tradizione veronese), acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre naturale, miele Thun della Val di Non, mandorle, pinoli, nocciole, cacao, farina di granoturco.La colomba al Recioto non è alcolica, dato che il vino viene ristretto con una lavorazione a bassa temperatura in sottovuoto fino a formare una glassa che viene usata al posto del miele e senza altri zuccheri aggiunti. Prezzo per 1 Kg 40 euro

Pasqua 2023, colombe artigianali trendy: Pere e cioccolato

La colomba Pere e cioccolato è ricoperta da un’ottima e irresistibile glassatura a base di cioccolato bianco e arricchita con cubetti di pera e gocce di cioccolato fondente. Viene realizzata con farina di grano tenero 00, burro, pere, acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre naturale, miele Thun della Val di Non, massa cacao, latte in polvere, burro di cacao, lecitina di soia, cacao. Prezzo per 1 Kg 40 euro

Pasqua 2023, colombe artigianali trendy: alla Gianduia

Un impasto morbido incontra la golosa bontà del cioccolato fondente e della nocciola IGP in questa irresistibile colomba al gianduia realizzata con farina di grano tenero 00, burro, acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre naturale, nocciole Piemonte, miele Thun della Val di Non, massa cacao, burro di cacao, lecitina di soia, cacao. Prezzo per 1 Kg 40 euro

Pasqua 2023, colombe artigianali trendy: integrale alle albicocche

La colomba con albicocche farina integrale e zucchero moscovado viene realizzata con morbidissime albicocche semi candite, impastato con farina integrale macinata a pietra e zucchero moscovado. L’impiego di farina integrale macinata a pietra rende l’impasto molto più leggero in quanto il suo indice glicemico è di gran lunga più basso della tradizionale. Lo zucchero di moscovado risulta invece particolarmente ricco di sali minerali, quali il fosforo e il calcio, e di vitamina del gruppo B. Prezzo 1 Kg 40 euro

Senza dimenticare la Colomba Classica all’arancio, realizzata con farina di grano tenero 00, burro, arancio, acqua, zucchero, tuorlo d’uovo, lievito madre naturale, miele Thundella Val di Non, mandorle, pinoli, nocciole, cacao. Prezzo 1 Kg 40 euro

Pasticceria Lorenzetti

Fondata nel 1970 da Renzo Lorenzetti, pasticceria Lorenzetti è tra le più rinomate pasticcerie del veronese a San Giovanni Lupatoto.Oggi guidata da Daniele Lorenzetti, la pasticceria ha fatto della tradizione e della genuinità dei prodotti il suo cavallo di battaglia.A Daniele Lorenzetti si deve l’invenzione de l'Agostin, lievitato che vende tutto l'anno con un dolce profumo di limone (disponibile anche nella sua versione integrale).