Pesticidi, i residui si misurano con un sensore che si applica al frutto

Dal Brasile arriva un sensore ecocompatibile per la rilevazione di pesticidi che si applica direttamente su frutta e verdura

E' arrivato un nuovo sistema per misurare la concentrazione di pesticidi su frutta e verdura che si applica direttamente sul prodotto. Come riporta Automazione Plus, questa soluzione basata sull'acetato di cellulosa è stata sviluppata dai ricercatori dell'Universita di San Paolo e dall'Università Federale di Vicosa in Brasile.

L'acetato di cellulosa è ecocompatibile in quanto viene estratto dalla polpa di legno e non genera cataboliti pericolosi per la salute come quelli prodotti dai solventi organici e oggi utilizzati per l'analisi dei pesticidi. Il sensore è inoltre molto economico, in quanto si risparmia su costose attrezzature da lavoratorio, ma è anche rapido nelle rilevazioni, di piccole dimensioni e facile da produrre in larga scala. Si applica direttamente sulla buccia o sulle foglie del prodotto.