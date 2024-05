Pizza migliore d’Europa, ecco dove si mangia (Italia esclusa). Classifica

Pizza migliore d’Europa, ecco dove si mangia (Italia esclusa). La classifica completa

La pizzeria migliore d'Europa è a Londra. La seconda è a Barcellona e la terza a Vienna. Attenzione: nella classifica stilata da '50 Top Pizza Europe' non sono incluse le attività commerciali in Italia, anche se la maggior parte dei pizzaioli che gestiscono i locali premiati sono italiani. Non è un caso se nella città che ospita ben 366 mila italiani si trova anche la migliore pizzeria fuori dagli italici confini: Napoli on the Road di Michele Pascarella nell'area di Chiswick.

Ed è interessante notare come tra le prime dieci posizioni figurino ben quattro locali in Spagna: Sartoria Panatieri (Barcellona), gestita da Rafa Panatieri e Jorge Sastre, al secondo posto (è scesa di una posizione perché nel 2023 era prima); Baldoria (Madrid, quinta), La Balmesina (Barcellona, non), Fratelli Figurato (Madrid, decima). L'Enopizzeria di Via Toledo del pizzaiolo Francesco Calò (a Vienna) ha vinto il premio Pizza dell'Anno 2024 con la sua creazione 'Nero di Marinara' e si è piazzata al terzo posto.

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato tutti i professionisti premiati, sono stati consegnati riconoscimenti speciali, come la New Entry dell'Anno 2024 a Stile Napoletano di a Chester, in Inghilterra) e il Miglior Piatto Proposta di Pasta, al Baldoria, di Madrid. IMperfetto a Puteaux (in Francia), del pizzaiolo Tonino Cogliano, ha vinto il premio Miglior Pizzaiolo dell'anno 2024. Il premio 'Forno Verde' (che premia l'attenzione alla sostenibilità) è stato assegnato a Sartoria Panatieri, Baest (Copenaghen) e MO de Movimiento (Madrid).

Dal canto suo, il Paese meglio rappresentato nella guida è la Spagna, con 39 pizzerie, seguita dalla Francia, con 21, e dalla Germania, con 17. Le prime 20 pizzerie della lista 50 Top Pizza Europe entrano automaticamente nella classifica delle 100 migliori pizzerie del mondo, il cui gala si terrà il 10 settembre al Teatro Mercadante di Napoli. L'altro appuntamento, con 50 Top Pizza, si svolgerà il 25 giugno a New York, dove verranno decretate le migliori pizzerie degli Stati Uniti 2024.

La classifica completa

1 Napoli on the Road – Londres, Inglaterra

2 Sartoria Panatieri – Barcelona, España

3 Via Toledo Enopizzeria – Viena, Austria

4 50 Kalò – Londres, Inglaterra

5 Baldoria – Madrid, España

6 Pizza Zulu – Fürth, Alemania

7 IMperfetto – Puteaux, Francia

8 nNea – Amsterdam, Países Bajos

9 La Balmesina – Barcelona, España

10 Fratelli Figurato – Madrid, España

11 La Pizza è Bella – Amberes, Bélgica

12 Forno d'Oro – Lisboa, Portugal

13 Surt – Copenhague, Dinamarca

14 Franko’s Pizza & Bar – Zagreb, Croacia

15 Little Pyg – Dublín, Irlanda

16 Matto Napoletano – Skopje, República de Macedonia del Norte

17 Demaio – Bilbao, España

18 Stile Napoletano – Chester, Inglaterra

19 La Piola Pizza – Bruselas, Bélgica

20 Zielona Górka – Pabianice, Polonia

21 Guillaume Grasso – París, Francia

22 450°C – Turku, Finlandia

23 MaMeMi – Copenhague, Dinamarca

24 Forza – Helsinki, Finlandia

24 Malafemmena – Berlín, Alemania

25 450 Gradi – Lidingö, Suecia

25 Odori – Atenas, Grecia

26 L'Antica Pizzeria – Londres, Inglaterra

27 PEPPO's – Riga, Letonia

28 Ciao a Tutti – Varsovia, Polonia

29 'O ver – Londres, Inglaterra

30 Pop’s Pizza – Lubiana, Eslovenia

31 La Manifattura – París, Francia

32 Pietra – Belgrado, Serbia

33 Arte Bianca – Sagres, Portugal

34 Pizza Nuova – Praga, República Checa

35 Belli di Mamma – Budapest, Hungría

36 Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Eslovaquia

37 Futura Neapolitan Pizza – Berlín, Alemania

37 Majstor I Margarita – Belgrado, Serbia

38 Gasparic – Girona, España

39 Margherita Pizzeria – Tallín, Estonia

40 Dalmata – París, Francia

41 Infraganti – Alicante, España

42 da PONE – Zúrich, Suiza

43 081 Pizzeria – Londres, Inglaterra

43 Kytaly – Ginebra, Suiza

44 MOZZ. – Ankara, Turquía

45 Lupita Pizzaria – Lisboa, Portugal

46 ‘naPizzà – Bruselas, Bélgica

47 Iovine's – París, Francia

48 Villa Severino – Helsinki, Finlandia

49 ZANO – Iași, Rumanía

50 Papi Mannheim – Mannheim, Alemania