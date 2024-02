Safety Shot, arriva la bevanda anti sbornia: riduce postumi e tasso alcolemico

Safety Shot è una bevanda che promette di ridurre velocemente il tasso alcolemico e i sintomi come nausea e vomito

Ognuno hai i suoi rimedi contro i postumi di una sbornia ma dagli Stati Uniti potrebbe essere finalmente la soluzione definitiva al problema. Stiamo parlando di Safety Shot, una bevanda pensata per ridurre il tasso di alcol in poco tempo e impedire l'assorbimento di quello non ancora metabolizzato. L'azienda che la produce affermano che bastano 30 minuti affinché faccia effetto, riducendo sintomi come nausea e vomito. "Niente al mondo abbassa il livello di alcol nel sangue come la nostra bevanda", ha dichiarato il CEO Brian John.

Safety Shot è stata lanciata negli USA poco prima di Natale ed è stato un vero successo. Le lattine sono andati quasi tutte vendute in pochissimo tempo e a breve arriveranno anche nel Regno Unito e poi in altri Paesi europei. Il prezzo è di 19,99 dollari per una conferzione da 4 lattine.

Safety Shot aiuta davvero a combattere la sbornia? Guardando agli ingredienti sembrerebbe di no. Si parla infatti di acqua, pectina di mela, aromi, acido citrico, magnesio, caffeina e potassio. Secondo il dottor Emmert Roberts, docente di psichiatria della dipendenza al King’s College di Londra, l'unico ingrediente davvero utile è la pyridoxine, la vitamina B6 utilizzata in caso di intossicazione.

La giornalista Linda Geddes del The Guardian ha voluto testare di persona Safety Shot valutandone gli effetti dopo aver bevuto 7 bicchiri di vino. Dopo un'ora il tasso alcolemico non era ancora sceso di molto ma la giornalista affermava di non sentirsi del tutto sobria ma comunque piena di energia e con i riflessi pronti.