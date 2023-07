Sebadas, il dolce simbolo della Sardegna diventa un prodotto Igp. Ecco la ricetta

Le Sebadas di Sardegna sono ufficialmente un prodotto a Indicazione geografica protetta (Igp). Lo storico piatto dolce sardo, iscritto nel registro dei prodotti Igp europei lo scorso 3 luglio, va ad aggiungersi agli altri otto Igp regionali, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10 luglio. Il decreto include tutte le (numerose) varianti del nome: Seadas, Sabadas, Seattas, Savadas e Sevadas

Le Sebadas sono dei dischi di pasta fresca che racchiudono un ripieno goloso, al confine tra dolce e salato, con formaggio fresco aromatizzato con scorza di limone; una volta chiusi, i dischi vengono fritti, spolverati di zucchero e ricoperti di miele rigorosamente sardo. La consistenza del prodotto fresco è morbida, con impasto omogeneo, il colore della sfoglia può essere bianco avorio tendente al giallo paglierino. Il sapore è acidulo e aromatizzato, più o meno intenso al palato a seconda della miscela di formaggi, dal contrasto dolce salato e dal sentore di agrumi. La storia delle sebadas è inseparabile da quella della Sardegna. Secondo la tradizione questo dolce era servito al pastore al rientro dalla transumanza come piatto di bentornato, anche come ringraziamento per il lavoro fatto.