Taffo lancia per Natale la bara di torrone: "Un dolce che è la morte tua"

Taffo lancia per Natale un torrone alla mandorla e ricoperto di cioccolato a forma di bara realizzato da Rivoltini

L'azienda di servizi funerari Taffo non è nuova ad iniziative di marketing che diventano virali come la campagna "Meglio morti che fascisti" del 2023. Per quest'anno, invece, ha pensato di lanciare un torrone alla mandorla ricoperto di cioccolato a forma di bara. Tra gli ingredienti anche miele e ostia. Come riporta Gambero Rosso, il dolce è stato realizzato da Rivoltini di Cremona.

"È arrivata la bara di torrone di Taffo. - si legge in un post su Facebook con cui l'azienda ha presentato il suo nuovo prodotto - Abbiamo fatto un dolce che è la morte tua o di chi lo riceverà". "L’idea è stata quella di essere presente sulle tavole dei nostri fan per avere un torrone che fosse nel nostro stile ma rispettando la tradizione natalizia", ha spiegato Riccardo Pirrone di KirWeb, società che si occupa della comunicazione per Taffo.

Mangiando la bara di torrone potrete poi trovare all'interno tutto il necessario per la tombola e le carte napoletane per giocare a Taffo Piglia Tutto.