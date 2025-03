"Gelo profondo. La nuova era glaciale": a Milano la presentazione del nuovo romanzo di Andrea Segrè

"Gelo profondo. La nuova era glaciale", secondo thriller di Andrea Segrè (304 pag. collana Egida 17,10 euro) verrà presentato in libreria Hoepli mercoledì 19 marzo. Insieme all'autore presenzieranno anche la giornalista e divulgatrice scientifica Eliana Liotta e il giornalista e conduttore Gianluca Nuzzi. L'evento inizia alle ore 18 e si terrà - appunto - in via Ulrico Hoepli, 5.

Il romanzo esce per Minerva a ridosso di una data simbolica. Il thriller distopico esce in occasione della Giornata mondiale della Meteorologia – 23 marzo 2025 – proprio in un periodo in in cui la questione climatica torna prepotentemente in primo piano. Un plot mozzafiato, sospeso fra immaginario e plausibile. Perché la tecnologia che “gioca” con le emissioni CO2 può salvare la terra dalle temperature torride, ma può anche ibernarla.

Il secondo thriller di Andrea Segrè ha come epicentro Trieste, dove l’autore è nato, e ci fa viaggiare sulle tracce di un'organizzazione scientifica segreta, ramificata a tante latitudini del pianeta, per poi tornare con verve deflagrante nella città della scienza e della ricerca, fra istituzioni scientifiche e ricercatori che scelgono vie criminali, fra il Carso e il Porto Vecchio, fra l’Italia e l’est-Europa.

Di cosa parla "Gelo profondo. La nuova era glaciale"

Una nuova, rivoluzionaria, scoperta scientifica è al centro della seconda prova narrativa di Segrè. Un climate plot, una trama gialla legata alla minaccia di una nuova era glaciale. Il ricercatore universitario Giorgio Pani, protagonista del sequel, si imbatte in una innovativa tecnologia basata sul “sequestro” massiccio di anidride carbonica: un’invenzione che può salvare dagli effetti drammatici del riscaldamento globale, e riportare la temperatura a livelli normali. Ma la cattura massiccia di C02 può funzionare anche al contrario, innescando il raffreddamento globale e l’ibernazione della terra. Giorgio deve fronteggiare i pericoli della nuova, rivoluzionaria, scoperta scientifica, appunto. Un'organizzazione scientifica segreta, ramificata in tutto il mondo, è pronta a portare il mondo in una nuova drammatica era glaciale.



Chi è l'autore Andrea Segrè

Andrea Segrè, classe 1961, è nato a Trieste e insegna Economia circolare e Politiche per lo sviluppo sostenibile all’Università di Bologna. È noto a livello internazionale per le ricerche e i progetti pionieristici sullo spreco alimentare: fondatore di Last Minute Market impresa sociale - spin off accreditato dell’Università di Bologna - e della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare (5 febbraio), è direttore scientifico della campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero e dell’Osservatorio Waste Watcher International sul cibo e le abitudini alimentari. Attualmente è Consigliere speciale del sindaco di Bologna per le politiche alimentari urbane e metropolitane dove ha promosso l'inserimento del diritto al cibo (ius cibi).

