Energia, più consumo di rinnovabili ma l’82% proviene ancora da fonti fossili

L'energia rinnovabile avanza ma resta il predominio dei combustibili fossili

La trasformazione che sta interessando il settore energetico è sotto gli occhi di tutti. Il consumo globale di energia primaria è aumentato di circa l'1% nel 2022, portandolo a un livello quasi il 3% superiore rispetto al periodo pre-pandemico del 2019. All'interno di questo, il gas è diminuito del 3% e le energie rinnovabili (escludendo l'idroelettrico) sono aumentate del 13%.

Tuttavia, il predominio dei combustibili fossili è rimasto invariato e rappresenta quasi l'82% del consumo totale. È quanto emerge dal 72esimo rapporto statistico sull’energia mondiale, piubblicato dall'Energy Institute (EI) in collaborazione con KPMG e Kearney. Il documento rivela inoltre che nel corso del 2022 i prezzi del carbone hanno raggiunto livelli record. In Europa, il prezzo medio si è attestato a 294 dollari per tonnellata, mentre in Giappone il prezzo spot CIF ha raggiunto una media di i 225 dollari. Ciò rappresenta un aumento rispettivamente del 145% e del 45% rispetto al 2021.

D'altra parte, il settore delle fonti di energia rinnovabile sta vivendo una crescita significativa. Nel 2022 infatti, la produzione di energia rinnovabile (escludendo l'idroelettrico) è aumentata del 14%, anche se leggermente al di sotto del tasso di crescita dell'anno precedente, che era del 16%.

La capacità solare ed eolica ha continuato a crescere rapidamente nel 2022, registrando un incremento record di 266 GW. La capacità solare ha rappresentato il 72% (192 GW) delle nuove installazioni. La maggior parte della crescita nel settore solare ed eolico è stata osservata in Cina, che ha contribuito rispettivamente al 37% e al 41% delle nuove capacità globali.