Arera lancia un motore di ricerca per il passaggio alle tutele graduali: Scopri come risparmiare fino a 113€ sulla bolletta

LAutorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha lanciato un motore di ricerca innovativo per facilitare il passaggio dei clienti vulnerabili al servizio a tutele graduali (STG), garantendo risparmi significativi sulle bollette dellelettricità. Questa iniziativa si inserisce nel quadro della progressiva liberalizzazione del mercato elettrico prevista per il 20 giugno.

Chi può accedere al Servizio a Tutele Graduali?

I destinatari di questo nuovo servizio sono i clienti vulnerabili, ovvero:

Over 75

Titolari di bonus sociale

Persone con disabilità

Residenti, in strutture abitative demergenza

Utenti di isole, minori non interconnesse

Ad oggi, si contano 11,8 milioni di clienti vulnerabili, di cui 8,5 milioni hanno già effettuato il passaggio al mercato libero, mentre 2,2 milioni risultano ancora in maggior tutela.

Come funziona il nuovo motore di ricerca di Arera?

Il motore di ricerca, disponibile sul sito ufficiale di Arera, permette di individuare il fornitore STG nella propria area territoriale semplicemente inserendo il nome del comune di residenza. Una volta identificato, l’operatore di riferimento, l’utente può contattarlo per attivare il servizio.

Perché conviene passare al Servizio a Tutele Graduali?

Il passaggio al STG consente un risparmio medio annuo di 112 euro rispetto ai costi sostenuti nel regime di maggior tutela. Questo meccanismo garantisce una transizione controllata, verso il mercato libero evitando rincari improvvisi.

Cosa devono fare gli operatori del settore?

Le aziende che forniscono il servizio a tutele graduali dovranno adeguarsi alle disposizioni di Arera, garantendo:

La pubblicazione di tutti, i canali di contatto (telefono, digitale sportello fisico se presente);

L’aggiornamento dei propri portali web con informazioni dettagliate sul servizio;

La disponibilità di moduli di autocertificazione per attestare i requisiti di vulnerabilità, scaricabili direttamente dal sito di Arera.

Termine ultimo: 20 Giugno 2025

Il tempo per effettuare il passaggio al STG sta per scadere. Entro il 20 giugno, i clienti vulnerabili che non avranno fatto richiesta non potranno più accedere al servizio. Tuttavia, chi acquisirà i requisiti di vulnerabilità, entro questa data potrà ancora richiedere la permanenza nel STG.

Come scaricare i moduli e richiedere il servizio?

I moduli di autocertificazione per attestare la vulnerabilità, sono disponibili sul sito di Arera. Inoltre, gli utente possono ricevere assistenza contattando lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800 166 654.

Conclusione

Il motore di ricerca di Arera rappresenta uno strumento fondamentale per agevolare il passaggio al servizio a tutele graduali, garantendo risparmi concreti e maggiore trasparenza. Se rientri tra i clienti vulnerabili, non aspettare oltre: verifica subito la tua idoneità e scopri come ridure, la tua bolletta elettrica prima della scadenza del 20 giugno.