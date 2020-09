Mosaico Studio, l'intelligenza artificiale al Museo del Risparmio di Torino

Insegnare divertendo grazie a due mascotte multimediali sul risparmio ed il denaro. Oggi si può. E’ possibile grazie a Mosaico Studio che, in collaborazione con il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, ha ideato e realizzato la prima installazione di Intelligenza Artificiale applicata all’edutainment finanziario. Nel Museo è stata infatti allestita la nuova futuristica postazione “Test & Fun”, che presenta una tecnologia che consentirà ai visitatori di conversare con For e Mika -le due mascotte del Museo- e scoprire la loro relazione con il denaro e il risparmio, oltre che una serie di curiosità sulle sale del Museo. La postazione è costituita da due totem multimediali dove la logica di gamification viene esaltata, coinvolgendo il visitatore sia a livello cognitivo che sensoriale. For e Mika appaiono in versione avatar 3D a grandezza naturale e si rivolgono direttamente al visitatore invitandolo a giocare per scoprire alcuni dettagli sul Museo e, soprattutto, qualcosa in più sul proprio rapporto con il denaro. Il team multidisciplinare di Mosaico Studio in stretta collaborazione con il direttore e curatore del Museo, Giovanna Paladino, si è occupato dell’intera progettazione e realizzazione dell’installazione integrando ambiti diversi ma indissolubilmente legati tra loro: innovazione tecnologica, progettazione di contenuti, design. Dallo studio dei contenuti alla user experience, dal design fisico a quello minuzioso dei due personaggi rifiniti fino al minimo dettaglio, tutto concorre a creare un’esperienza nuova e pertinente all’identità e all’offerta del Museo del Risparmio. “A Mosaico Studio crediamo che l’Intelligenza Artificiale sia già parte del presente”, afferma Felice Castrignanò, ceo e founder di Mosaico Studio. “Siamo convinti che questo particolare tipo di innovazione possa giocare un ruolo fondamentale in diversi ambiti. Ma la vera sfida sarà sempre più quella di coniugare l’aspetto tecnologico a quello umano, unendo la potenza di elaborazione e analisi ad una strategia di storytelling che sia rilevante per l’utente”.

L’esperienza interattiva fruibile in due lingue, italiano e inglese, prevede un set di domande declinate in modo diverso per bambini, ragazzini, adolescenti e adulti, con la possibilità di fornire delle risposte chiuse e di aggiungere anche commenti e osservazioni per motivare la propria scelta. In questo modo la macchina avvia un processo di deep learning attraverso una mappa semantica che consente all’applicativo di effettuare aggiustamenti nel tempo ed estrarre dati significativi. Ad ogni quesito l’utente vedrà l’avatar immerso in una particolare ambientazione e potrà interagire tramite voce o touch screen. Il risultato del test coincide con uno dei 5 profili immaginari di “risparmiatore” per adulti, adolescenti e ragazzi. Ogni profilo ha caratteristiche ben determinate che vengono alla fine rese note all’utente con una descrizione che si basa sull’età dello stesso e può essere ritirata all’uscita dal Museo sottoforma di copia ricordo stampata. Anche i bambini potranno divertirsi a interagire con le due mascotte e anche per loro verranno delineate 3 tipologie di risparmiatore che si ricollegano ad altrettanti simpatici animali: la formica, la cicala e l’ape. “Siamo molto orgogliosi di aver contribuito con questo progetto a consolidare ulteriormente il ruolo del Museo del Risparmio come luogo innovativo, interattivo e ludico dedicato all’educazione finanziaria”, puntualizza Luigi Bartone, ceo e founder di Mosaico Studio.