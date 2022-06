La Fed rialza i tassi dello 0,75% e taglia le stime sul pil

La Fed alza i tassi dello 0,75%

Un rialzo che non si vedeva dal 1994, con un aumento dei tassi dello 0,75%, portando il costo del denaro all’1,5-1,75%. La Federal Reserve ha dunque deciso di intervenire, usando le maniere forti. Sono finite le stagioni di “vacche grasse” con il denaro a costo (quasi) zero e grande disponibilità di liquidità. Troppo alta l’inflazione e troppo rischioso mantenere lo status quo, con la rincorsa dei prezzi che non sembra volersi fermare. Non solo: la Federal Reserve ha anche dovuto prendere atto che le cose non stanno andando affatto bene. Bisogna prendere in considerazione, dunque, il taglio delle stime del pil che viene portato all’1,7% sia per quest’anno che per il 2023, rispetto al 2,8% previsto in precedenza. L’inflazione è calcolata al 5% quest’anno, dopo la stretta della Fed, e al 2,5% per l’anno prossimo.

