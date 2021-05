Associazione Editori Indipendenti-Adei, Marco Zapparoli confermato presidente

Con l'asseblea di martedì 18 maggio, Marco Zapparoli è stato confermato presidente dell'Associazione degli Editori Indipendenti (Adei). L'Assemblea ha sottolineato la grande vitalità dell'associazione, che rappresenta un numero sempre più ampio di editori, 234, e 4 associazioni regionali.

Adei si propone di rappresentare, sostenere e difendere sia gli editori indipendenti, sia l'idea di cultura plurale e libera di cui sono i principali portatori. Il valore dell'editoria indipendente è pari al 47,3% dell'intero mercato editoriale, secondo la ricerca realizzata da Gfk e Adei presentata a fine aprile che ha messo in luce come gli editori indipendenti siano cresciuti del 34% nell'ultimo anno (ne avevamo parlato qui).

"L'editoria indipendente del nostro Paese è in costante crescita, ha dichiarato Zapparoli. Dopo il varo di Lettura Day, manifestazione che gode di una notevole rete di partner e si basa sulla continuità, Adei si propone come punto di riferimento anche per biblioteche, scuole e librerie e intende aggregare tutto il mondo del libro. Il prossimo obiettivo è portare a compimento una legge organica a sostegno di tutta la filiera del libro, e dare giusta rilevanza e visibilità alle case editrici più piccole, alle start-up, all'editoria locale".