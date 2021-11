BookCity Milano, Jaca Book presenta "L'arte e il tempo" domenica 21 novembre

All things must pass. L’arte e il tempo dal museo al murale, con Franco Rella e Francesco Valagussa

Un percorso a due dimensioni per scrittura e per immagini che svolge il tema della temporalità nell’arte del Moderno, nelle sue tensioni e rivelazioni, con le sue immagini e manifestazioni, nei musei o per le strade. Il gesto artistico cerca di trattenere ciò che è in procinto di svanire e permette di guardare al cuore dei problemi che affondano nel nostro tempo e nella nostra coscienza.

Domenica 21 novembre alle ore 14.30 al Circolo Filologico Milanese nella Sala Liberty, via Clerici 10 a Milano, Jaca Book presenta il libro L'arte e il tempo, di Franco Rella. Con l'autore dialoga Francesco Valagussa. L'evento si svolge all'interno della rassegna BookCity 2021 e la prenotazione è obbligatorio. Maggiori info sul sito di BookCity Milano.