De André, La nave di Teseo gli dedica una collana: "La sua opera letteratura"

"Accadono queste bellissime cose, facendo l’editore. Capita che una passione iniziata da ragazza, quando si ascoltava musica sensibili a tutto, la si ritrovi da adulta. Che l’amore per le canzoni di Fabrizio de André ti segua anno dopo anno, e arrivi il momento che, pubblicando i libri (suoi e a lui legati) si possa contribuire alla loro diffusione". E' entusiasta Elisabetta Sgarbi, nell'annunciare l'ultima iniziativa editoriale della sua casa editrice, La nave di Teseo: la nascita di una nuova collana in collaborazione con la Fondazione De André, I libri di Fabrizio De André.

Questa iniziativa, dice la Sgarbi ringraziando Dori Ghezzi e la Fondazione De André, "impegnerà La nave di Teseo nei prossimi anni, spero decenni, e intende sottolineare il valore letterario di quanto De André ci ha lasciato, in canzoni, testi sparsi, appunti. Nessuno dubita che Fabrizio De André sia un poeta. Ma poi questa affermazione va continuamente verificata, approfondita. Le opere di Fabrizio De André sono 'Letteratura' anche perché sono intessute di dialoghi con la Letteratura. Come accade per ogni scrittore. Alcuni dei testi che pubblichiamo in questi due primi libri della collana raccontano anche di questo potere letterario di Fabrizio De André. Ma questo potere non risiede mai solo nel passato, come fosse un dato di fatto. La scrittura di Fabrizio De André continua a venirci incontro e a farci domande per essere a sua volta interrogata. Ecco perché confido che questi e i prossimi libri non siano semplici riproposte, ma ogni volta vi sia una invenzione, un ritrovamento, una piccola, nuova 'goccia di splendore'”.

La nave di Teseo pubblica ora i primi due titoli della nuova collana: 'Accordi eretici' a cura di Bruno Bigoni e Romano Giuffrida con prefazione di Dori Ghezzi e 'Volammo davvero - Un dialogo ininterrotto Fondazione Fabrizio De André Onlus' a cura di Elena Valdini, introduzione di Sandro Veronesi e postfazione di Dario Fo.

"Il rammarico che spesso mi accompagna è di non riuscire mai a ringraziare pubblicamente tutti i collaboratori e partecipanti dei nostri progetti, anche perché sono sempre e per fortuna molto numerosi - commenta Dori Ghezzi - 'Accordi eretici' e, soprattutto, 'Volammo davvero' lo dimostrano, vale a dire i libri con cui si apre questo nuovo percorso. La proposta da parte de La nave di Teseo di realizzare questa collana dedicata a Fabrizio De André, che intende riproporre nel tempo pubblicazioni curate sinora dalla Fondazione includendo anche nuovi progetti, l’ho amata in particolar modo per la sincerità e spontaneità con cui è nata - aggiunge la vedova del cantautore - cogliendo così l’opportunità di conservare e tutelare nel tempo l’integrità storica della vita di Fabrizio. Ripubblicare questi due volumi in coppia ha un particolare significato temporale. 'Accordi eretici', pubblicato per la prima volta nel 1997, testimonia anche il presente di Fabrizio mentre 'Volammo davvero', edito per la prima volta nel 2007, descrive i sentimenti e raccoglie le parole dette intorno al suo pensiero e alla sua opera nei primi cinque anni di vita della Fondazione".