Editoria: in uscita il nuovo libro del filosofo friulano Emanuele Franz

Esce con Audax editrice l’ultima fatica del filosofo friulano Emanuele Franz dal titolo “Sottomissione. Storia e simbolo della sottomissione dai Miti indiani a Leopold Von Sacher-Masoch”.

Non nuovo ad argomenti spinosi l’autore, saggista con alle spalle quasi una ventina di pubblicazioni che spaziano dalla filosofia alla storia delle religioni, questa volta affronta il tema della sottomissione e dell’umiliazione nella storia delle religioni e della mistica.





Un tema delicato si diceva, quello della sottomissione, che, se indubbiamente oggi nell’immaginario è legato all’erotismo, nella storia è stato profondamente connaturato alla pratica religiosa. I mistici di diverse civiltà e diverse epoche hanno fatto proprie tecniche di ascesi ed elevazione che comportavano la sottomissione, l’umiliazione e la mortificazione di sé.

Con l’occhio dello studioso, l’autore, comparando diverse tradizioni, confrontando diversi testi sacri, memorie, diari e testi filosofici, giunge alla conclusione che la sottomissione sia l’elemento di un codice universale, un codice racchiuso nei mistici di ogni tempo, perenne e che trascende pertanto i singoli aspetti istituzionali di un determinato culto. Eros ed Estasi religiosa si accompagnano e si intrecciano, in questo studio, che ha come filo conduttore la sottomissione e l’umiliazione verso Dio, verso la Dea e verso la donna intesa come Dea.





Emanuele Franz affronta quindi il difficile tema, in questo suo lavoro, dalle più diverse angolature: Miti indiani, Miti Greci, Mistica Sufi, Mistica Cristiana, letteratura cavalleresca ma anche la letteratura erotica e tanto altro. Il testo viene accompagnato dalle opere dell’artista di levatura internazionale Saturno Buttò che ha collaborato con Franz nella scelta delle sue opere pittoriche più significative per accompagnare i capitoli del testo.

Il libro, 150 pagine per 16 euro di copertina, è reperibile sul sito www.audaxeditrice.com