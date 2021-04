Libri più venduti della settimana, in testa Camihawke, poi Erri De Luca e...

Completamente rivoluzionata la classifica dei libri piu' venduti negli store Feltrinelli, al primo posto questa settimana troviamo infatti "Per tutto il resto dei miei sbagli" romanzo d'esordio di Camilla Boniardi, edito Mondadori per la collana Novel, storia in cui ritroviamo un po' di Jane Austen e un po' di Sally Rooney nel racconto di Marta, che parla d'amore senza mai dimenticarsi della realta', dove, mentre ondeggiano tra lacrime e sorrisi, i personaggi si abbandonano a profonde riflessioni e a coinvolgenti momenti di autoanalisi.

Nuova entrata anche in seconda posizione dove troviamo "A grandezza naturale" di Erri De Luca, che in questo suo nuovo lavoro attraversa, "per esempi e dal basso", con il suo sguardo personale, con la sensibilita' esperta e soprattutto con la prosa essenziale e stratificata, il rapporto cardinale alle origini dell'umanita' e di ogni storia che si voglia raccontare.

Torna sul podio, gradino piu' basso, "Gli occhi di Sara" di Maurizio De Giovanni, che scava tra le pieghe della nostra Storia recente e racconta gli inconfessabili segreti di Sara, il suo piu' noto personaggio, come non l'abbiamo mai vista. Completano la top ten "Alabama" di Alessandro Barbero, "Finche' il caffe' e' caldo" di Toshikazu Kawaguchi, "La canzone di Achille" di Madeline Miller, "Tempo - Il sogno di uccidere Chronos" di Guido Tonelli, "Cambiare l'acqua ai fiori" di Vale'rie Perrin, "Flora" di Alessandro Robecchi e "Stai zitta" di Michela Murgia.

Passando alla classifica Mondadori, anche qui balza in vetta "Per tutto il resto dei miei sbagli" di Camilla Boniardi, edito da Mondadori per la collana Novel, esordio fortunato per la storia di Marta, una ragazza sempre all'inseguimento ossessivo di una perfezione impossibile e comunque dolorosa. Scende al secondo posto "Il precipizio dell'amore.

Solo appunti di una madre" di Mariangela Tari', edito da Mondadori per la collana Narrative, straziante biografia della vera storia dell'autrice, alle prese con due gravissimi mali he hanno attaccato entrambi i suoi figli. Gradino piu' basso del podio occupato nuovamente da "La canzone di Achille" di Madeline Miller, pubblicato da Marsilio per la collana Universale economica Feltrinelli, storia d'amore e di morte di Achille e Patroclo, piegando il ritmo solenne dell'epica alla ricostruzione di una vicenda che ha lasciato scarse ma inconfondibili tracce: un legame tra uomini spogliato da ogni morbosita' e restituito alla naturalezza con cui i greci antichi riconobbero e accettarono l'omosessualita'.

Completano la top ten "Non siamo mai stati bravi a giocare a pallone cosi' abbiamo aperto un canale Youtube", primo romanzo del The Jackal (Rizzoli. Varia), "Un te' a Chaverton House" di Alessia Gazzola (Garzanti. Narratori Moderni), "L'attacco dei giganti" di Hajime Isayama (Panini Comics, Planet manga), "Il duca ed io" di Quinn Julia (Mondadori. Oscar bestsellers), "Finche' il caffe' e' caldo" di Toshikazu Kawaguchi (Garzanti, Narratori moderni), "Il cambiamento che meritiamo. Come le donne stanno tracciando la strada verso il futuro" di Rula Jebreal (Longanesi. Nuovo Cammeo) e "Waliki. Cronache di un fisioterapista sull'altipiano" di Francesco Villa (Gruppo Albatros Il Filo. Nuove Voci).