Nasce Edizioni Euridice, una nuova realtà editoriale digitale

Editoria: nasce Edizioni Euridice

Edizioni Euridice, è una nuova casa editrice digitale fondata a Roma dall'agente letterario Laura Ceccacci in collaborazione con una squadra di professionisti del mondo dell'editoria, la cui idea fondante prende corpo in uno spazio e in un tempo finora sconosciuti, sospesi tra il prima e il dopo virus. Protagonisti i grandi romanzi e saggi dell’Ottocento e del primo Novecento, ingiustamente dimenticati o mai tradotti, che rivitalizzano e attualizzano il canone, grazie al processo di digitalizzazione. Il progetto si articola attraverso un lavoro di repêchage di classici più o meno dimenticati, di idee che non hanno raggiunto il grande pubblico, di autori poco letti, poco valorizzati, o fraintesi, ripresentati attraverso un linguaggio editoriale nuovo ed espressivo. Si gioca tutto sul piano dell’editing, della curatela e della comunicazione, e dunque sulla qualità delle prefazioni e delle introduzioni, sulla veste grafica, e sulla comunicazione con i mezzi e le idee più consoni.

Le Collane

Lògoi – Classici, prevalentemente italiani, di autori dalla fama sbiadita oppure ricordati, ma poco spesso letti, solo per alcune opere della loro vasta produzione letteraria.

Tùche – Romanzi d'avventura, intesa come esperienza del mistero, del delitto, dell'amore, della sorte.

Didascàlia – Compendi, raccolte di scritti e manuali del passato legati da un tema comune, la saggezza del passato per comprendere l'oggi.