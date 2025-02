Lilt Milano e Aler per i bambini malati di cancro: inaugurati una casa e uno spazio del cuore

Un appartamento ristrutturato e accogliente per ospitare le famiglie dei piccoli pazienti oncologici, e uno spazio attiguo dedicato al gioco e alle attività educative, il tutto vicino alla Pediatria oncologica dell’Istituto Tumori di Milano, per agevolare più possibile il percorso terapeutico.

Sono i nuovi servizi che LILT Milano ha inaugurato in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, grazie anche al fondamentale contributo di Aler. La settima Casa del Cuore di LILT sorge in un immobile di via Botticelli messo a disposizione dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale. Un ambiente completamente rinnovato e dotato di ogni comfort, che va ad ampliare il programma "Child Care" con cui LILT offre supporto e accoglienza ai pazienti da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

Mognaschi (Aler Milano): "Un onore essere accanto a Lilt"

"È un onore essere oggi accanto a LILT ad inaugurare una nuova casa del Cuore che ospiterà famiglie con minori in cura all'Istituto dei Tumori", ha commentato Matteo Mognaschi, presidente di Aler Milano. "Un'iniziativa possibile anche grazie alla collaborazione ultradecennale che ha garantito a LILT gli spazi necessari per attuare questi importanti progetti di sostegno ai piccoli malati oncologici".

Decisivo per l'apertura della nuova Casa del Cuore il sostegno realizzato in occasione della Pigiama Run 2024, che ha raccolto oltre 120mila euro ed il generoso contributo di Amazon.

Attiguo alla Casa, LILT ha inoltre inaugurato un nuovo Spazio del Cuore, ristrutturato dalla Fondazione Matteo Sacchi. Questo spazio sarà un punto di incontro e socializzazione per gli ospiti, italiani e stranieri, delle Case del Cuore di LILT. All'interno sono presenti aree gioco per i più piccoli, spazi studio per i più grandi, una lavanderia e una cucina comune per le mamme.

Alloisio (Lilt Milano): "Aiutare le famiglia a non sentirsi sole"

"La terapia oncologica è fondamentale, ma non è tutto per chi vive l'esperienza di un tumore pediatrico", ha spiegato Marco Alloisio, presidente di LILT Milano. "Le Case e lo Spazio del cuore sono un altro passo avanti del programma Child care di LILT. Un insieme di servizi di supporto alla Pediatria oncologica dell'Istituto Tumori, pensati con la direttrice del reparto e la sua équipe, per prenderci cura anche dei bisogni primari delle famiglie più fragili lontane da casa e per aiutarle a non sentirsi sole". Nel 2024 le Case del Cuore di LILT hanno offerto 9.023 pernottamenti a 140 famiglie in difficoltà. Un aiuto concreto reso possibile anche grazie al contributo di Aler Milano.