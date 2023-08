Lollobrigida, PPI: "I poveri spesso non mangiano proprio, neppure granchi blu"

Bufera su Lollobrigida, Pensiero Popolare Italiano: "I poveri? Spesso non mangiano affatto, neppure i granchi blu"

Non si placa la polemica attorno al ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, che ha definito la qualità del pasto dei poveri migliore di quella dei ricchi. E mentre la replica latita, Pensiero Popolare Italiano fa sentire la sua voce, attraverso il suo presidente Fabio Desideri.

"Il solleone agostano – come ogni anno – lascia agli Italiani dei ricordi, qualche volta anche non bellissimi, come quest’anno ha fatto il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, con le sue dichiarazioni sulla qualità del pasto dei poveri che, secondo lui, mangerebbero meglio dei ricchi.

Vale la pena di ricordare al Ministro meloniano Lollobrigida che, in conseguenza dell’inflazione alimentare più alta degli ultimi 40 anni, i prezzi al consumo sono cresciuti, aumentando le difficoltà dei meno abbienti - che in Italia sono oltre 3,1 milioni - ad acquistare alimenti, costringendoli per sopravvivere a chiedere aiuto per mangiare alle mense per i poveri, o ai pacchi alimentari. Una sottolineatura, per questo aspetto, merita anche il dato che tra i poveri il numero dei bambini sotto i 15 anni, bisognosi di assistenza per mangiare, ha superato quota 630 mila.