Andremo ai mondiali Qatar 2022? La Regione Marche scommette su Mancini

5 milioni di euro sul Brand Marche

A due settimane dal primo spareggio mondiale della nazionale italiana, impegnata a Palermo contro la Macedonia, la Regione Marche decide di scommettere su Roberto Mancini. Il c.t. azzurro è stato infatti confermato nel ruolo di testimonial della sua terra natia, nel contesto di un piano per il turismo che prevede cinque milioni di euro di investimento. Lo ha spiegato il Presidente Francesco Acquaroli, che ha tenuto per se’ la delega al Turismo: “Il programma riparte dalla promozione e dalla ridefinizione e rilancio del Brand Marche, visto come il risultato della sinergia tra le molteplici opportunità offerte dal nostro territorio, come armonia, generata dal connubio tra storia e bellezza del luogo e dei suoi abitanti, che con passione e lavoro creano prodotti d’eccellenza. Un concept che continuerà ad essere interpretato dal testimonial Roberto Mancini, alla luce dei positivi riscontri avuti nella passata annualità".

E se l'Italia non dovesse farcela, visto che battendo la Macedonia le toccherebbero avversarie toste come il Portogallo o la Turchia? Acquaroli non prende in considerazione l'evenienza.

"Sarà organizzato un appuntamento di confronto e approfondimento programmatico che abbiamo immaginato come la Settimana del Turismo delle Marche, altrettanto importanti sono gli aggiornamenti ai canali di promozione, le politiche di destagionalizzazione, la partecipazione alle fiere di settore, le iniziative rivolte ai tour operator e agli operatori dell’incoming, interventi per la qualità delle strutture ricettive, solo per citarne alcune", continua il Governatore.

"Un piano concreto con obiettivi chiari, che individuano le priorità e i principali assi su cui si muove il lavoro per il rilancio del turismo delle Marche. L’avvio delle attività del 2022 cade in un momento particolare: da un lato la ripresa delle attività dopo la pandemia, che tanto ha penalizzato il settore, e le incertezze sullo scenario internazionale, situazioni che chiedono alla politica interventi forti e mirati con la consapevolezza che gli scenari possono essere in continuo cambiamento”.

Roberto Mancini testimonial delle Marche - lo spot 2021

