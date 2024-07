Prostituzione in finti centri estetici, blitz in 27 province: 7 arresti. VIDEO

Arresti, denunce, multe per decine di migliaia di euro: è questo il risultato della maxi operazione in contrasto al favoreggiamento della prostituzione condotta dalla Polizia

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, a volte anche minorile. La polizia di Stato ha arrestato 7 persone responsabili di tali reati durante la maxi operazione, conclusasi questa notte, che ha impiegato oltre 400 operatori della polizia giudiziaria, coordinati dallo Sco (Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato). Ha coinvolto 27 province in tutta Italia e ha portato alla luce un gruppo di soggetti legati alla criminalità straniera, soprattutto cinese, che organizzavano incontri basati su prestazioni sessuali a pagamento. Non solo, durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato numerose dosi di sostanze stupefacenti (cocaina, eorina e hasish), diversi medicinali venduti illegalmente (tra cui il Viagra) e denaro contante proveniente da attività illecite.

GUARDA IL VIDEO DELL'OPERAZIONE

I 400 uomini delle Squadre Mobili hanno agito nelle province di Alessandria, Ancona, Aosta, Bari, Benevento, Catania, Cosenza, Cremona, Imperia, L’Aquila, Latina, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Oristano, Parma, Pisa, Prato, Roma, Savona, Teramo e Vibo Valentia. Dopo le preliminari investigazioni su luoghi e soggetti ritenuti connessi alla criminalità straniera e, soprattutto, al favoreggiamento della prostituzione, gli agenti sono passati ai controlli e alle perquisizioni. Hanno trovato appartamenti ed esercizi pubblici in cui avveniva prestazioni sessuali a pagamento dissimulate con attività professionali inesistenti, spesso legate al settore estetico e del benessere pubblicizzate su social e siti.

In tutto sono state controllate circa 2400 persone con 7 arresti per reati in materia di immigrazione, sfruttamento della prostituzione, stupefacenti e reati contro la persona. Le denunce, invece, sono state 71 per reati analoghi e, in un caso, per la vendita illegale di medicinali a uso umano, in particolare Viagra. Infine, sono stati adottati 51 provvedimenti amministrativi contro persone straniere e irregolari sul territorio nazionale (26 delle quali destinatarie del provvedimento di espulsione). Trovate anche numerose dosi di cocaina, eroina e hashish. Sono stati sequestrati un fucile irregolare, 10mila euro contati provenienti da attività illecite, tre immobili non in regola e senza la certificazione sanitaria nei quali avveniva l'attività di prostituzione. Per tutto ciò, è stato fondamentale il supporto dei Reparti prevenzione crimine e numerose unità cinofile.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, invece, ne sono state fatte 82 per un totale di decine di migliaia di euro per esercizio abusivo dell’attività commerciale, violazione della normativa sull’immigrazione e sugli stupefacenti, irregolarità in materia di assunzione di lavoratori, violazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, violazione della normativa in materia di igiene e conservazione degli alimenti. Infine, in alcuni locali, è stata riscontrata una grave carenza igienico-sanitaria.