A Rainews24 non sanno più l’italiano. Il clamoroso caso dell'intervista alla cantante Moà

Anche a Rainews24 “non è mai troppo tardi” per imparare l’italiano. Il caso

Qualche tempo fa abbiamo riso, strabuzzando gli occhi, all’annuncio della segreteria di medicina e chirurgia dell’Università di Cagliari che aiutava gli studenti a comprendere come distinguere i numeri pari dai dispari (nozione che si apprende alle elementari), per iscriversi correttamente ai corsi. La notizia è vera, non uno scherzo.

Premetto che la televisione mi piace sempre di meno e con fatica la devo guardare. Il 12 agosto, “seguendo solo con le orecchie” il canale tv RAINews24, ho dovuto per forza di cose girare la testa e allungare lo sguardo sullo schermo. Un’ora di notizie dall’italiano incerto, per non parlare della dizione di molti giornalisti. Ben che vada parlano come Lisa Simpson, con le “e” aperte che diventano chiuse, e viceversa, e improbabili accenti di non si sa quali sottospecie di fonemi inascoltabili. Vabbé forse serve a produrre l’effetto Telenovelas: far sentire i telespettatori meno distante da chi va in video. Penseranno: “Parlano come me!”.