Viva Rai 2, troppi problemi per Fiorello. Cambia tutto, decisione drastica

Viva Rai 2, cambia tutto: la Rai prende la sua decisione

Viva Rai 2 cambia “sede”. Dopo le numerose lamentele dei residenti di via Asiago (dove è stata registrata l’intera prima stagione del mattin-show di Fiorello”), arriva la clamorosa decisione della Rai. Lo stesso conduttore siciliano, lo scorso 9 giugno, aveva salutato il pubblico ammettendo che c’erano "molti problemi" da risolvere prima delle seconda edizione dello show.

Secondo i residenti vicini al luogo della trasmissione, durante le riprese era impossibile riuscire a riposarsi per via del trambusto mattutino che l’organizzazione comportava. Ecco, dunque, la decisione sulla nuova location da parte dei vertici di viale Mazzini. Come scrive Fanpage, Fiorello dovrebbe andare in onda, a partire dal prossimo novembre, dal Foro Italico.