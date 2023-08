Andrea Giambruno: "La sinistra vuole tutti ubriachi e drogati? Sono schifato"

Andrea Giambruno non si scusa e attacca la sinistra: "Le mie dimissioni per cosa? Per aver detto non drogatevi?"

Non si placa il caso Giambruno. Le parole del compagno di Meloni in merito agli stupri degli ultimi giorni hanno creato un polverone. Il giornalista ha affermato durante la trasmissione che conduce su Rete 4 "se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo ti trova". Frasi che hanno fatto insorgere le opposizioni. "Chiediamo che Meloni prenda le distanze da quelle dichiarazioni". Ma il giornalista dopo la bufera decide di non scusarsi e va all'attacco: "La sinistra, quindi, vuole tutti ubriachi e drogati? Ed è la stessa sinistra - si sfoga il compagno di Meloni al Corriere della Sera - che difende Saviano? Io non ho mai detto "la ragazza se l’è cercata" o che, se eviti di ubriacarti, "non ti stuprano": questi virgolettati sono usciti su un giornale e poi dappertutto".

"Ho premesso - prosegue Giambruno al Corriere - che era un atto abominevole compiuto da bestie, poi, siccome l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace e il direttore Pietro Senaldi parlavano di autotutela, mi sono permesso di dire ai giovani, a ragazzi e ragazze senza distinzioni di genere, di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi, mi sono raccomandato di fare attenzione perché, purtroppo, il malintenzionato lo trovi. Non ho detto che gli uomini sono legittimati a stuprare le donne ubriache. Invece, certi politici vanno dietro a un titolo falso, chiedono la mia sospensione, ma per cosa? Per aver detto ai ragazzi non vi drogate?".