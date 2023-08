Giambruno: "Se non ti ubriachi non ti stuprano". Bufera sul compagno di Meloni

Giambruno ancora nella bufera, questa volta per una frase su chi è vittima di stupri: "Se vai a ballare e perdi i sensi poi il lupo lo trovi"

Andrea Giambruno torna nella bufera, questa volta la frase pronunciata dal giornalista riguarda la vicenda degli stupri. Ieri il compagno di Meloni ha preso posizione durante la puntata de Il diario del giorno, programma che conduce su Rete 4, con - si legge sul Fatto Quotidiano - parole tipiche della logica del victim blaming, cioè la tendenza a colpevolizzare la vittima. "Forse - dice Giambruno - dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi". Il rientro dalle vacanze di Giambruno si fa notare per un'altra uscita discutibile che rischia di mettere in imbarazzo la premier.

Dopo le polemiche estive relative al suo negazionismo sul cambiamento climatico ("È luglio, ha sempre fatto caldo") e le sue accuse al ministro della Sanità tedesco Lauterbach in vacanza in Italia ("Se fa troppo caldo, stai a casa tua nella Foresta Nera"), adesso scoppia un nuovo caso. Giambruno - prosegue Il Fatto - si sofferma sul concetto di autotutela chiedendo un approfondimento a Senaldi di Libero che dice di non voler essere frainteso e condanna i violentatori.