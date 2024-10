Ascolti tv, Andrea Delogu e la Porta Magica ko: picco negativo per Rai2. Matano-Merlino? I trend Auditel...

Ascolti tv ieri 28 ottobre 2024: cala anche Pomeriggio Cinque con 1.27 milioni di spettatori per il 14,7% di share

Lieve calo negli ascolti tv per Alberto Matano con La Vita in Diretta (comunque sempre leader nella fascia del pomeriggio) che arriva a 1.527.000 spettatori (17.7%) nella presentazione e 2.085.000 spettatori (19.1%) nel programma. Nella precedente puntata Rai1 aveva ottenuto da 1.576.000 spettatori (19.1%) nella presentazione e 2.015.000 spettatori (20.8%) nel programma. Pomeriggio Cinque? Per Myrta Merlino 1.274.000 spettatori (14.7%) nella prima parte e 1.322.000 spettatori (12.3%) nella seconda parte (I Saluti a 1.489.000 e il 12.1%).

Su Rai2, Ore 14 di Milo Infante viene visto da 888.000 spettatori (8.3%).

La Porta Magica di Andrea Delogu segna 212.000 spettatori (2.3%) con un calo su venerdì 25 ottobre 2024 quando il programma di Rai2 aveva ottenuto 251.000 spettatori con il 2.9%. Più in generale quello di lunedì è il dato più basso da quando la trasmissione è partita una settimana fa. Andiamo a fare il riepilogo dei dati d'ascolto.

La Porta Magica, gli ascolti tv del programma di Adrea Delogu

Lunedì 28 ottobre 2024, 212.000 spettatori (2.3%)

Venerdì 25 ottobre 2024, 251.000 spettatori con il 2.9%

Giovedì 24 ottobre 2024, 274.000 spettatori con il 3.2%

Mercoledì 23 ottobre 2024, 228.000 spettatori con il 2.61%

Martedì 22 ottobre 2024, 232.000 spettatori con il 2.8%

Lunedì 21 ottobre 2024, 250.000 spettatori con il 3.05%