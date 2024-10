Ascolti tv, Berlinguer cresce ma DiMartedì è su un altro pianeta. Temptation Island distrugge Rai1 (House of Gucci flop). I trend Auditel

Ascolti tv ieri 15 ottobre 2024: Temptation Island distrugge Rai1 con House of Gucci

Canale 5 vince largamente la sfida degli ascolti tv con Temptation Island, che ha incollato al video 3.244.000 telespettatori per il 23.1% di share. Nettamente staccata Rai1 con House of Gucci che nella prima serata di martedì 15 ottobre 2024 si ferma a 1.894.000 spettatori pari all’11.9% di share.

Ascolti tv, Giovanni Floris sfiora il 9%. Bianca Berlinguer staccata (ma cresce)

Il podio Auditel se lo aggiudica Di Martedì su La7 con 1.491.000 telespettatori (8.94%). La scorsa settimana il programma di Giovanni Floris aveva ottenuto 1.509.000 spettatori (8.9%). La sfida dei talk show è vinta dalla tv di Urbano Cairo, con Rete 4 lontana. E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 808.000 telespettatori (5.73%). Un trend comunque che dà spunti positivi per Bianca Berlinguer che cresce rispetto a sette giorni fa quando aveva raggiunto 734.000 spettatori (5.2%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 15 ottobre 2024 per le altre reti: l'ultima puntata di The floor Ne rimarrà solo uno su Rai2 con 860.000 telespettatori (5.2%), Le ragazze su Rai3 con 772.000 telespettatori (4.2%), The Foreigner su Italia 1 con 892.000 telespettatori (5.77%). X Factor 2024 - Bootcamp su TV8 con 699.000 spettatori (4.1%), Best Weekend sul Nove con 345.000 spettatori (1.9%).