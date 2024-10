Ascolti tv, Quarta Repubblica di Porro arretra, il Grande Fratello tiene (nonostante Italia-Israele su Rai1). I trend Auditel

Ascolti tv ieri 14 ottobre 2024: Quarta Repubblica sotto al 5% nella notte di Italia-Israele

Rai1 stravince nella gara degli ascolti tv con la partita Italia-Israele di Nations League (con la dinastia Maldini ancor più nella leggenda), che ha incollato al video 7.346.000 spettatori pari al 34.17% di share. Segue Canale 5 con il Grande Fratello, che ha appassionato 2.204.000 telespettatori per il 17,36% di share (resistendo alla forza d'urto del calcio sulla Rai1: lunedì scorso il Gf era a 2.293.000 con il 18.5%). Terza posizione per Red Sparrow su Italia 1 con 859.000 telespettatori per il 6,20% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 14 ottobre 2024 per le altre reti: Lo Spaesato su Rai2 con 744.000 telespettatori (3,49%), Lo stato delle cose su Rai3 con 730.000 spettatori (4,43%), Quarta repubblica su Rete 4 con 689.000 telespettatori (4,70%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva ottenuto 801.000 spettatori (5.7%). La Torre di Babele su La7 con 926.000 telespettatori (4,55%), Io prima di te su TV8 con 524.000 telespettatori (2,92%), Tutta la verità - Il delitto di Avetrana sul Nove con 316.000 telespettatori (2,17%).