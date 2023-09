Ascolti tv, Gerry riparte con Caduta Libera ma il nuovo format non lo premia

Ascolti tv ieri 24 settembre 2023: il game show di Canale 5 in prima serata ottiene numeri inferiori rispetto all'ultima puntata di giugno nel pre serale

Caduta Libera torna su Canale 5 con I Migliori. Il programma condotto da Gerry Scotti è andato in onda ieri 24 settembre in prima serata e ha visto l'introduzione di un nuovo meccanismo di gioco con punteggio e classifica.

Per questo super torneo che avrà per protagonisti un Campione del game show, sulla botola centrale, e 10 sfidanti suddivisi in 5 categorie: due Vip, due Comici, due Chef, due Speaker Radiofonici e due Campioni senza portafoglio.

Nella postazione centrale ha giocato Monica De Lisio, campionessa della quarta edizione, con un montepremi complessivo vinto di 71.000 euro. A sfidarla c'erano: Alessia Mancini e Paolo Ciavarro (categoria Vip), Chiara Tortorella e Fabio De Vivo (categoria Speaker Radiofonici), Ambra Romani e Ciro Scamardella (categoria Chef), Augusto Cottini, in arte Augustarello, e Laura Formenti (categoria comici), Dolores Sini e Giuseppe Desantis (categoria Campioni senza portafoglio).

Le categorie dei vip e degli speaker radiofonici hanno giocato per sostenere la campagna di Mediafriends, (ETS fondato nel 2003 da Mediaset, Mondadori e Medusa) dedicata a cinque progetti a favore delle persone più fragili - anziani e disabili - colpite dall’alluvione che ha flagellato la Romagna lo scorso maggio.

Caduta Libera – I Migliori per gli ascolti tv ieri 24 settembre 2023 arriva a 1.848.000 spettatori pari al 12.8% di share. A fine giugno Caduta Libera – Inizia la Sfida aveva raggiunto 1.094.000 spettatori (11.6%) mentre Caduta Libera arrivava a 1.876.000 spettatori (15.8%).