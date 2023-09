Gerry Scotti rompe il silenzio, sarà a Sanremo 2024

Gerry Scotti conferma voci sulla propria presenza all'ultimo Festival di Amadeus

Gerry Scotti conferma indirettamente la sua presenza come ospite al prossimo Festival di Sanremo. Dopo che Amadeus aveva postato su Instagram alcune fotografie che lo ritraevano in compagnia del conduttore di Mediaset, titolando 'Beccati! Colazione in compagnia di Gerry Scotti', ora arriva il 'timbro' dell'interessato, a confermare la ridda di voci che si era subito scatenata.

"Io e Amadeus siamo finiti su tutti i siti solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè assieme...", attacca Gerry Scotti in un video pubblicato su Instagram in cui mostra tutta le foto in sequenza, per poi aggiungere: "Ho deciso di dirvi la verità". E, come riporta l'AdnKronos, dopo aver 'rivelato' di aver parlato con Amadeus di dolorini relativi all'età, di colesterolo e di Milan e Inter, chiude con una domanda 'rivelatrice': "Conoscete un buon albergo a Sanremo, che costi il giusto?".