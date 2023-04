Ascolti tv, Giordano agguanta Floris grazie a Milan-Napoli. La Champions ruba pubblico a DiMartedì

Ascolti tv, la partita di Champions Milan-Napoli azzoppa DiMartedì

La Champions fa digrignare i denti a Floris. Lo scontro di ieri tra Milan e Napoli, valevole per le semifinali di Champions League, ha fatto registrare un clamoroso boom di ascolti televisivi a Canale 5. Oltre 8 milioni e 100 mila persone hanno seguito la partita, facendo schizzare lo share a un picco del 35,9%.

Un risultato più unico che raro, che difficilmente si riesce a vedere nelle rilevazioni degli ascolti e che viene avvalorato soprattutto se messo a confronto con Benfica-Inter di martedì 11 aprile. Infatti, il match di andata ai quarti di Champions dei nerazzurri è stato seguito da 5,4 milioni di persone registrando uno share pari al 24,7%. Ben 11,2 punti percentuali e 2,7 milioni di spettatori in meno rispetto a Milan-Napoli. Certo, Benfica-Inter non era una partita decisiva come quella di ieri sera, ma la differenza tra i due risultati resta comunque eclatante.

Ma il match che ha sancito il tanto agognato ritorno in Semifinale di Champions League dei rossoneri dopo ben 16 anni non ha portato buoni risultati in termini di share solo a Canale 5. Infatti, a giovarne è stato anche Fuori dal Coro.