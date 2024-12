Ascolti tv, Don Matteo spietato: Endless Love e Canale 5 crollano. Del Debbio vs Formigli? Non c'è storia. X Factor 2024... Top&Flop Auditel

Ascolti tv ieri 5 dicembre 2024: Endless Love crolla sotto i colpi di Don Matteo. Italia 1 gol con la Coppa Italia

Rai1 si riprende dalla batosta subita da Mediaset di mercoledì (qui tutti i dati Auditel) e torna al primo posto negli ascolti tv con Don Matteo, che ha incollato al video 3.965.000 spettatori pari al 21.6% di share. A seguire la partita Lazio-Napoli di Coppa Italia su Italia 1 con 2.790.000 spettatori per il 13.2% di share. Solo terza Endless Love su Canale 5 con 2.417.000 spettatori per il 12.4% di share. La fiction turca scende vistosamente rispetto ai 2.603.000 spettatori (13.8%) della puntata precedente.

Ascolti tv, Formigli vede il 6% con Piazzapulita ma si arrende a Dritto e Rovescio di Del Debbio

Piazzapulita su La7 sale a 858.000 spettatori (5.9%) ma non basta per diventare il primo talk del giovedì. Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva interessato 776.000 spettatori (5.3%). Dritto e rovescio su Rete 4 con ospiti il vicepremier Antonio Tajani e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia arriva infatti a 954.000 spettatori (6.5%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva ottenuto 972.000 spettatori (6.6%).

La finale di X Factor su TV8 arriva a 867.000 spettatori (4.5%) e ha celebrato il trionfo di Mimì Caruso (con Mina-Lucio Dalla ha emozionato, con il brano di Madame stravinto, chi è la 17enne di Usmate Velate). Considerando anche il dato di Sky Uno/+1 la finale ha incollato al video 1.765.000 spettatori per l'8.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 5 dicembre 2024 per le altre reti: Delitti in famiglia - Davanti ai miei occhi su Rai2 con 391.000 spettatori (2%), Splendida cornice su Rai3 con 806.000 spettatori (4.6%), Il contadino cerca moglie sul Nove con 379.000 spettatori (1.9%).