Ascolti tv, Venier vola al 40% con lo speciale sul Festival. Toffanin al 12,5%

Ascolti tv ieri 11 febbraio 2024: Verissimo in calo a 1.7 milioni di spettatori per il 12,5% di share

Domenica In con lo speciale su Sanremo 2024 con una diretta sul palco dell'Ariston in cui si sono esibiti tutti e 30 gli artisti in gara ha raggiunto 4.969.000 spettatori (31.3%) nella presentazione, 5.751.000 spettatori (38.5%) nella prima parte, 5.656.000 spettatori (40.8%) nella seconda parte e 5.619.000 spettatori (34.9%) nella terza parte. La scorsa domenica Mara Venier su Rai1 aveva ottenuto 2.634.000 spettatori (19%) nella presentazione, 2.570.000 spettatori (20.7%) nella prima parte, 2.474.000 spettatori (21.5%) nella seconda parte e 2.017.000 spettatori (17.7%) nell’ultima parte.

Silvia Toffanin nonostante il cast di Amici e il collegamento con Jennifer Lopez perde quindi nettamente la sfida con Venier chiudendo a 1.722.000 spettatori (12.5%) nella prima parte e 1.565.000 spettatori (10.4%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. La scorsa settimana su Canale 5 si erano collegati 2.345.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e 2.167.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte.