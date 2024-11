Ascolti tv, ottimo esordio per Segreti di famiglia al pomeriggio. Salgono De Filippi e Merlino, in calo Matano

Ascolti tv ieri 11 novembre 2024: bene Amici e Pomeriggio Cinque mentre scende La Vita in Diretta

Ottimo esordio pomeridiano per Segreti di Famiglia su Canale 5 con 2.159.000 spettatori (19.1%). La Vita in Diretta inizia la settimana in calo a 1.752.000 spettatori (18.9%) nella presentazione e 2.250.000 spettatori (19.4%). Nella precedente puntata Alberto Matano aveva raggiunto 1.820.000 spettatori (20.3%) nella presentazione e 2.199.000 spettatori (19.8%).

Su Canale 5, invece, Amici cresce a 1.567.000 spettatori (18.1%). Il venerdì Maria De Filippi aveva chiuso con 1.355.000 spettattori - 16.5%). Giornata positiva anche per Pomeriggio Cinque, che intrattiene 1.460.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e 1.611.000 spettatori (14.1%) nella seconda parte (I Saluti a 1.791.000 e il 13.8%). Nella precedente puntata Myrta Merlino aveva ottenuto 1.321.000 spettatori (14.7%) nella prima parte e 1.494.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte.

La Porta Magica su Rai2 sale ancora a 327.000 spettatori (3.6%). Andrea Delogu il venerdì aveva raggiunto 309.000 spettatori (3.3%).